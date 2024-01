Il Bologna si avvicina al Genoa con due dubbi: out anche contro la Fiorentina in Coppa Italia?

Nonostante Sabato prossimo, 6 Gennaio, la Fiorentina di Vincenzo Italiano sarà impegnata nella delicata trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, sfida valida per l’ultima giornata di Serie A, la prossima settimana i viola saranno nuovamente impegnati in Coppa Italia. Ai quarti di finale la squadra di Vincenzo Italiano ospiterà al Franchi, in data ed orario ancora da definire, il Bologna di Thiago Motta, vero e propria sorpresa di questo campionato.

Prima il Genoa, poi la Fiorentina

I rossoblu intanto, che venerdì sera saranno impegnati in casa nell’anticipo contro il Genoa dell’ex viola Gilardino, questo pomeriggio sono tornati in campo a Casteldebole per riprendere gli allenamenti e preparare la doppia sfida ravvicinata. E per il tecnico italobrasiliano sono da registrare due assenze, che saranno da monitorare soprattuto in vista della sfida da dentro o fuori contro la Fiorentina.

Due pedine importanti in attacco a serio rischio

Stiamo parlando di Jesper Karlsson e Dan Ndoye che, come riportato dal club felsineo sul proprio sito ufficiale, quest’oggi non si sono allenati con i compagni. Il primo ha svolto una sessione di allenamento differenziato, mentre il secondo è ancora alle prese con le terapie mediche. Servirà comunque capire quali saranno gli sviluppi delle prossime ore. La Fiorentina invece, dopo i giorni liberi concessi da Italiano, tornerò ad allenarsi soltanto domani pomeriggio.