UFFICIALE: Edoardo Pierozzi lascia la Fiorentina. A differenza del fratello, è un addio in prestito

Arriva l'ufficialità di una notizia nell'aria da giorni: il laterale della Fiorentina Edoardo Pierozzi lascia il club viola. Da tempo si era affermato l'interesse del Pescara, che dunque riporta il classe 2001 in Serie C. A differenza del fratello Niccolò, tuttavia, Edoardo lascia soltanto in prestito.

Edoardo Pierozzi al Pescara

Così recita il comunicato pubblicato dal club viola: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Pierozzi al Pescara Calcio”.