Flachi: "Kouame in rosa ci sta sempre bene, è un uomo spogliatoio e in campo dà l'anima. Ieri i giocatori non erano tranquilli"

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Kouame è un giocatore che nella rosa ci sta sempre bene, perché sa fare più ruoli e poi fa spogliatoio. Quando entra dà l'anima e deve solo migliorare la vena realizzativa, ma è un ragazzo che non si lamenta mai”.

“Giocatori ieri non tranquilli, ma le gerarchie vanno rispettate”

Poi ha aggiunto: “Ieri molti giocatori non erano tranquilli, ed è la conseguenza del giocare poco. Però non deve essere così, con tante partite anche le seconde linee avranno minutaggio specialmente in Europa. Ora ci sono delle nuove gerarchie ed è giusto che Palladino le rispetti. Le prestazioni contano, ma i risultati di più: battere il Verona prima della sosta, in un modo o nell'altro, è fondamentale".