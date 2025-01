Folorunsho: "Lavorerò per ripagare Commisso. Con voglia di vincere e di lottare raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati"

Il nuovo centrocampista della Fiorentina, Michael Folorunsho, sembra essere determinato ad affrontare al meglio questa sua nuova avventura: “L'obiettivo che dobbiamo darci è quello di affrontare ogni partita come se fosse una finale e poi a fine anno vedremo dove siamo arrivati. Se affronteremo tutte le gare con voglia di vincere e di lottare, arriveremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Poi ha aggiunto: “Non c'è soltanto un leader, ma ci sono tanti ragazzi che si sono messi a disposizione per aiutare gli altri. La forza è il gruppo insieme, compatto. Continuando a lavorare possiamo toglierci soddisfazione. E devo ringraziare anche Commisso che stamani si è alzato presto per chiamarmi e farmi l'in bocca al lupo. Mi ha dimostrato che ha grossa fiducia e quindi lavorerò per ripagarlo”.