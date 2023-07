Arthur subito in campo per il primo allenamento con la squadra. E Igor saluta - FOTO

Come al solito nel tardo pomeriggio la Fiorentina è scesa in campo al Viola Park per l'allenamento agli ordini di mister Vincenzo Italiano. Una seduta che ha fornito due importanti indicazioni, la prima delle quali riguarda Arthur. Il nuovo acquisto della Fiorentina, dopo aver fatto un giro del centro sportivo, ha infatti svolto il suo primo allenamento. Una sessione regolare per lui, insieme al resto della squadra.

La seconda scena particolare, e fortemente emblematica, coinvolge invece Igor. Il difensore si è intrattenuto in un colloquio con alcuni dirigenti viola, tra cui anche Daniele Pradè e Nicolas Burdisso. Saluti e pacche sulle spalle per quello che, a tutti gli effetti, aveva il sapore di un addio dato che Igor diventerà nelle prossime ore un giocatore del Brighton.