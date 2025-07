I fantasmi di Sabiri e Valentini si aggirano per il Viola Park: la rimessa quasi a zero per il difensore ma i 3 milioni del marocchino gridano vendetta

Puntuali come ad ogni estate, ecco di ritorno gli esuberi al Viola Park e anche per l'edizione 2025 del ritiro, i rientranti saranno tanti. Tanti quanti gli affari sbagliati nei mercati precedenti, con veri e propri misteri, come sottolinea La Nazione: su tutti quelli di Nicolas Valentini e Abdelhamid Sabiri, cercati fortemente dalla Fiorentina che però non gli ha concesso neanche un minuto in gare ufficiali. Il difensore infatti è pronto a ripartire in prestito per Verona, dopo che la società viola l'ha aspettato per 6 mesi e fatto litigare con il Boca.

Il marocchino invece è viola dal gennaio 2023 ma è reduce da 3 prestiti tra Arabia ed Emirati Arabi, con il contratto in scadenza tra un anno e l'attesa per un ulteriore addio, stavolta definitivo. Se per Valentini quantomeno i costi erano stati limitati solo alle classiche commissioni, su Sabiri la Fiorentina aveva investito 3 milioni, pur di anticipare la concorrenza. Un vero e proprio mistero, così come quello di Gino Infantino: per lui di spazio ce n'è stato pochissimo anche in Arabia.