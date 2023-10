È stato lo storico portiere dell'Empoli il fiorentino doc Daniele Balli, che a Radio Bruno ha analizzato il confronto tra le sue due squadre del cuore al rientro dopo la sosta per le Nazionali: “Mi aspetto una bellissima partita, giocata a viso aperto, entrambe le squadre hanno un percorso lungo davanti e spero di soddisfazioni. Penso sarà una gara ricca di occasioni. Baldanzi è un giocatore di prospettiva ma già forte. Spacca le difese perchè ha doti nell'uno contro uno e potrebbe mettere in crisi la Fiorentina. Deve avere però il tempo per maturare ed essere pronto per il salto, oggi Firenze per lui potrebbe essere uno scalino troppo alto”.

Prosegue Balli: “Parisi lo vedo bene, da ciò che avevo visto ad Empoli non credevo riuscisse ad imporsi così rapidamente in maniera propositiva con Biraghi accanto nel contesto viola, sono molto contento. Spero alla lunga prosegua la partnership con l'Empoli, che da anni fa emergere calciatori, spero sia l'inizio di una lunga serie. Christensen l'ho visto poco e per ora non ha dimostrato di meritarsi il posto da titolare. Il ruolo è pesante a Firenze, adesso Terracciano sta dando ampie garanzie. Ha relegato in panchina tutti i giocatori arrivati per sostituirlo dimostrando di essere superiore, sta facendo cose fantastiche”.