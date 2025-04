Contratto: "Cagliari evoca sempre brutti ricordi: vittoria fondamentale quella di ieri. Gosens ha trovato la sua dimensione a Firenze. Pongracic.."

Questo pomeriggio l’ex difensore viola Renzo Contratto, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare la vittoria di ieri della Fiorentina di Raffaele Palladino contro il Cagliari.

“La trasferta di Cagliari a Firenze evoca sempre brutti ricordi, quindi è ovvio che il risultato di ieri della Fiorentina risulti molto importante. Adesso sta dando continuità alla sua classifica, dimostrandosi comunque in un crescendo di condizione. A questo si aggiunge anche la qualificazione alle semifinale di Conference League, e quindi mi ritengo molto felice al momento”.

“Alla Fiorentina Gosens ha ritrovato la sua dimensione: Firenze lo apprezza molto”

Ha poi commentato le prestazioni di Robin Gosens: “Gosens è stata una delle scoperte del direttore sportivo, ora al Bologna, Giovanni Sartori, che lo aveva portato all’Atalanta dove aveva fatto molto bene, Dopo probabilmente quando è passato all’Inter non ha rispettato le aspettative, probabilmente perchè non è a quei livelli. Alla Fiorentina invece, come tanti altri giocatori, sta trovando la sua giusta dimensione in una piazza comunque molto esigente: la tifoseria viola apprezza molto la sua continuità di rendimento, oltre che la grande professionalità. Credo ci si debba ritenere contenti di quello che sta facendo con la maglia viola”.

“Pongracic adesso è un altro giocatore, sta dimostrando il suo valore”

Un pensiero anche per Marin Pongracic: “Sicuramente nel mercato estivo il croato ha rappresentato un grande investimento per la Fiorentina, ed è lui che avrebbe dovuto dare quel qualcosa in piu alla linea difensiva viola. Purtroppo è stato penalizzato da infortuni ma adesso sembra che, oltre aver recuperato completamente, stia trovando continuità di rendimento dimostrando quale sia il suo reale valore”.

“Mi auguro che la Fiorentina continui cosi fino alla fine della stagione”

Ha infine analizzato la prima stagione di Raffaele Palladino sulla panchina viola: “La Fiorentina è una squadra che quest’anno ha avuto un rendimento troppo altalenante. Adesso sembra che sia in ascesa, mi auguro che lo si sia fino a fine stagione e che non ci siano ricadute come successo in precedenza durante l’ultimo anno”.