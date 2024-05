Il Napoli, oltre all'allenatore, è alla ricerca anche di difensori da inserire in squadra. In estate dovrebbero arrivare due centrali e, stando a quello che scrive stamani La Gazzetta dello Sport, uno potrebbe essere un attuale giocatore della Fiorentina.

Il procuratore di Quarta è in arrivo

Si tratta di Lucas Martinez Quarta. L'agente dell'argentino è in arrivo in Italia e, si legge ancora sulla 'rosea', comunicherà alla Viola la sua volontà di non rinnovare il contratto in scadenza 2025.

Una sola via per non perderlo a zero

Se fosse confermata questa indiscrezione va da sé il fatto che Martinez Quarta andrebbe ceduto in estate per evitare di perderlo a zero euro a giugno 2025.