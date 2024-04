Ancora tutto aperto per la futura panchina della Fiorentina. E c'è chi vede Gilardino in pole

Nella mattinata di ieri il Corriere dello Sport si era sbilanciato in maniera netta sulla possibile scelta di Commisso per il prossimo allenatore della Fiorentina, indicando Raffaele Palladino come successore di Vincenzo Italiano.

In pole c'è Gilardino

A fare un altro nome, oggi, è La Gazzetta dello Sport, che vede l'ex viola Gilardino in pole per prendere il posto dell'attuale tecnico viola. Rimangono comunque in corsa gli altri nomi, tra cui appunto Palladino, Aquilani e Farioli. Tutti concordi sul suo addio a Firenze a fine stagione, con la testa che adesso è completamente rivolta al presente e alla voglia di regalare un trofeo alla società.

Dalla gavetta alla Serie A

Poi per Italiano sarà quasi sicuramente Napoli, con l'addio già comunicato alla società. Un'operazione simile potrebbe essere messa in atto in casa Genoa, con Gilardino pronto al definitivo salto di qualità come allenatore. Dopo la gavetta in Serie D, la promozione con il Grifone e adesso una buona annata con i rossoblù.

Un (ultimo?) ritorno da avversario

A breve tornerà a Firenze da avversario e potrebbe essere l'ultima volta, perché c'è chi si sbilancia a sua volta su un solco già tracciato per il ritorno del Gila a Firenze. Questa volta da allenatore.