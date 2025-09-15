Di tre non se ne fa uno (di gol). Uno squillo e mezzo in Conference che non entusiasma di certo

Un gol e mezzo in tre (tutto in Conference League), zero centri in campionato, ma soprattutto scarsa pericolosità. Moise Kean, Roberto Piccoli e Edin Dzeko ancora devono rispondere all'appello in questa stagione, specialmente in Serie A.

In Nazionale sì, in viola invece…

Con le rispettive nazionali Kean e Dzeko viaggiano che è un piacere. Con la formazione viola invece, il bosniaco ha fatto una rete contro il Polissya praticamente a porta vuota nel ritorno, mentre l'italiano ha provocato il primo gol sempre contro il Polissya però nella partita di andata (palla sbattuta sul palo e messa in rete dal portiere avversario).

Contro il Napoli

Contro il Napoli le cose non è che siano andate per il verso giusto nemmeno da questo punto di vista. Kean si è battuto, ci ha provato a più riprese ma non ha mai inquadrato la porta difesa da Milinkovic-Savic. Piccoli ha avuto una bella chance per segnare nel finale, ma ha calciato addosso al portiere dei partenopei in uscita.

Anche i tre centravanti devono cominciare a cambiare passo se vogliamo vedere un'altra Fiorentina.