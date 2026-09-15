Vanoli: "Ho confermato Mastantuono perché voglio schierare sempre la formazione migliore. Stiamo lavorando sulla nostra identità"

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Sport Mediaset a pochi minuti dalla partita di Coppa Italia con il Pisa: “E' una grande emozione tornare al Franchi. So quanto mi hanno dato i tifosi, specialmente dopo l'ultima partita l'anno scorso al termine di un percorso importante. Ora però dobbiamo guardare avanti e lavorare sulla nostra identità e sul nostro progetto, abbiamo una pagina bianca su cui scrivere una nuova storia".

“Metto in campo i migliori”

Su Mastantuono: "Ho scelto di confermarlo perché voglio mettere in campo sempre la miglior formazione. Ho una rosa che mi dà l'opportunità di cambiare, dobbiamo essere tutti sul pezzo perché il campionato è lungo. Franco è giovane, deve crescere, ma ha qualità ed è una risorsa fondamentale per questa squadra".