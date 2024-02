"Martinez Quarta è tra i migliori difensori in Serie A, lo dicono i numeri. Una crescita dovuta alla fiducia di Italiano"

In un video con il giornalista Fabio Caressa, il match analyst Luca Diddi ha analizzato con l'aiuto dei numeri e delle statistiche la crescita del difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta: “Il giocatore ha cominciato a sentire la fiducia dell'allenatore e questo gli ha fatto bene. Prima non giocava continuità, quest'anno invece Italiano lo schiera spesso e così ha iniziato a rendere meglio e anche a fare gol”.

“Tra i migliori in Serie A”

“Italiano - ha aggiunto il match analyst - gli ha dato la libertà di inserirsi e attaccare lo spazio. E' diventato un giocatore fondamentale per la Fiorentina, basti pensare che è tra i migliori in Serie A per duelli difensivi vinti, palle recuperate e contrasti efficaci. Martinez Quarta sa difendere ma anche attaccare, è un centrocampista che gioca dietro e non ce ne sono molti come lui”.