Ranieri e un brutto vizio che conviene togliersi il prima possibile. Nessuno come lui in Serie A

Non ci sarà Luca Ranieri contro il Frosinone per la 24esima giornata di Serie A dopo la squalifica comminata dal giudice sportivo per aver ricevuto, l'ultima contro il Lecce, 10 cartellini gialli in questo campionato.

Una percentuale di ammonizioni altissima

La Fiorentina dunque dovrà fare a meno del suo centrale di difesa, che era già stato squalificato per somma di ammonizioni quest'anno. Il difensore viola ha infatti collezionato 10 cartellini gialli in 15 presenze in questa stagione di Serie A, con una percentuale probabilità di ammonizione per partita pari al 66,6%, la più alta in Serie A.

Ma niente da dire sulla gestione del giallo

Sotto di lui Paredes, che si ferma a 11 ammonizioni in 21 presenze (52,4%). Curiosamente, però, nessuno dei due è stato ancora espulso.