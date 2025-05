In Serie A Femminile la Roma spreca clamorosamente la possibilità di qualificarsi subito alla prossima Champions League pareggiando al "Tre Fontane" contro il Milan. Dopo tre gol messi a segno le giallorosse si sono fatte rimontare dalla squadra rossonera: un 3-3 che porta la Roma a giocarsi tutto nello scontro diretto contro la Fiorentina al Viola Park.

La classifica della Fiorentina Femminile

Ricordiamo che la Fiorentina Femminile allenata da De La Fuente ieri ha vinto per 3-1 in casa dell'Inter e dopo il pareggio della Roma si trova ora a quota 41, a -1 dalla squadra giallorossa terza in classifica.

Spareggio al Viola Park

La gara tra Fiorentina e Roma che vale lo spareggio per una qualificazione in Champions League è in programma per sabato prossimo 10 maggio alle ore 15 al Viola Park.