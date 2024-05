Il note esperto di mercato Malu Mpasinkatu, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare la situazione delle italiane ancora impegnate nelle coppe europee, oltre che a fare il punto sul futuro del Vincenzo Italiano. Queste le sue dichiarazioni:

“Il gol di Nzola mette la Fiorentina in vantaggio ma occhio al Brugge”

“La Fiorentina grazie al rocambolesco gol di Nzola negli ultimi minuti ha un leggero vantaggio, anche se il Club Brugge ha dimostrato di essere una squadra insidiosa. Anche in dieci contro undici è riuscito a tenere il risultato in pareggio fino al novantesimo: venderanno sicuramente cara la pelle. L’Atalanta conto il Marsiglia, dopo che ha eliminato il Liverpool, avrà sicuramente rispetto degli avversari ma partirà sicuramente da favorita. Al Gewiss Stadium avrà molte possibilità di vincere e qualificarsi. La Roma io non la do per eliminata ancora. Il fatto che i gol in trasferta non valgano più doppio diventa fondamentale: le partite adesso sono strane, e se i giallorossi riuscissero a segnare nella prima mezz’ora poi tutto cambia. Dovranno avere l’atteggiamento di quelli che non hanno niente da perdere e per questo credo che sarà tutta un’altra partita rispetto a quella dell’Olimpico”.

“Adesso sembra che nessuno voglia investire su di lui, ma in estate avrò oltre richieste”

Ha poi risposto alle tante domande sul futuro del tecnico della Fiorentina: “Italiano ha fatto qualcosa di importante negli ultimi anni alla Fiorentina. Se dovesse andare via vorrà sicuramente coronare il sogno di regalare una Coppa Europea alla città di Firenze: i viola non vincono un trofeo dal 2001. Sarebbe sicuramente qualcosa di importante per lui, la società ed i suoi ragazzi. E’ uno tra i migliori allenatori in circolazione in Italiano e dunque in estate avrà molto mercato. Sappiamo che le strategie dei club possono cambiare di settimana in settimana, ma un Vincenzo Italiano sul mercato avrà certamente molte richieste”.