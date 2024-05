Ieri si è chiusa la 35esima giornata di Serie A e il Giudice Sportivo ha emanato il proprio bollettino in vista del prossimo turno di campionato. La Fiorentina sarà impegnata al Franchi contro il Monza lunedì prossimo e lo farà con tutti gli uomini a disposizione. Nessuno squalificato per Italiano, che al netto degli infortuni potrà contare sul gruppo viola al completo.

Un assente di lungo corso per il Monza

Una sola assenza per Palladino, ormai da tempo nota. Si tratta dell’argentino Alejandro Gomez, conosciuto da tutti come ‘Papu’ squalificato per doping fino all’ottobre del 2025 e salvo sconti ancora fuori dai giochi per quasi un anno e mezzo. Tutti a disposizione gli altri giocatori brianzoli, nessuna squalifica è scaturita dal 2-2 casalingo contro la Lazio dello scorso turno.