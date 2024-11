Giuffredi: "Biraghi e Parisi? Se a gennaio dovremo fare delle scelte, valuteremo. Ranieri meriterebbe considerazione da parte di Spalletti"

Il procuratore Mario Giuffredi ha tre assistiti che militano nella Fiorentina.

Ranieri, Biraghi e Parisi

Di loro ha parlato in un'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb: “Ranieri meriterebbe considerazione da parte di Spalletti. Parisi e Biraghi vivono un momento no ma non possono far altro che fare i professionisti. Poi se a gennaio dovremo fare delle scelte diverse le valuteremo”.

“Ho fiducia in Parisi”

Parisi in viola, ma anche Casale a Bologna, stanno attraversando un periodo negativo: “Ci sta che dei calciatori possano avere dei momenti di difficoltà - sono le parole di Giuffredi - Da cinque anni che li seguo non hanno mai avuto difficoltà. Ho grande fiducia in questi ragazzi. Un momento negativo non fa cancellare tutto quello che è stato fatto. Torneranno ai loro livelli”.

