Un addio non banale sulla sinistra? Il mercato di gennaio ci offre questo scenario

Non solo un attaccante per la Fiorentina. Il prossimo mercato di gennaio per i viola potrebbe anche vedere un'uscita non banale.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, uno tra Cristiano Biraghi (per sua volontà) o Fabiano Parisi potrebbe partire a gennaio per trovare maggiore spazio.

L'arrivo di Robin Gosens ha oscurato entrambi che hanno perso posizioni e minutaggio all'interno della squadra, creando un sovraffollamento sulla sinistra.