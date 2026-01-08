Lotito si lamenta: "Non sono abituato a pensare male ma... In atto interrogazione parlamentare". Pesante contestazione contro di lui

Si lamenta e nemmeno poco, dell'arbitraggio di Lazio-Fiorentina, il presidente biancoceleste, Claudio Lotito.

"Sono abituato a non pensare male, ma…"

“Io sono abituato a non pensare male - ha dichiarato - ho anche detto che questo processo generazionale degli arbitri doveva essere accompagnato. E ho fatto una lettera ufficiale alla Lega, ma senza ricevere risposta. Peraltro, non era nemmeno una lettera di lamentele. Tutti questi punti che perdiamo alla fine del campionato pesano. La Lazio è anche una società quotata in borsa, quindi ho fatto questa lettera anche nell’interesse di chi investe su di noi”.

Intervento della politica

Poi ha aggiunto: “Chi vede le partite si rende conto di quello che succede. È chiaro che l’interesse di tutti sia avere la certezza della trasparenza delle decisioni. La credibilità del sistema è fondamentale. Mi risulta che ci sia già in atto un’interrogazione parlamentare in cui si chiede al ministro di valutare la situazione. Io mi sono attivato per creare un percorso che possa tutelare tutti, non solo della Lazio”.

Contestazione

Ma non è stata quella di ieri una bella serata per il numero uno biancoceleste che è stato contestato da diversi tifosi in tribuna. Le offese non si contano e il suo nervosismo era più che trasparente.