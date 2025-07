Quest'oggi il giornalista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha risposto alle tante domande dei tifosi della Fiorentina. Questi alcuni dei temi trattati:

“Non credo cambi molto alla Fiorentina se si blocca l’operazione Osimhen, al limite sarebbe stato piu preoccupante se il Napoli avesse tutti quei soldi ed un posto libero in squadra. Non mi preoccupa il Galatasaray, mi dispiace per loro che non riescono a liberarsi del nigeriano. Adesso in Italia è diventato difficile anche vendere il miglior giocatore della Serie A fino allo scorso anno, adesso solo gli arabi non hanno bisogno di fideiussioni per fare acquisti. Il vero dramma è questo, che loro da questo punto di vista sono forti. Mi dispiace per De Laurentiis che ha fatto un passo oltre le sue convinzioni e adesso si sta bruciando: quel rinnovo che accontentava tutti alla fine si sta ritorcendo contro”.

"La Fiorentina di Palladino non giocava bene ma ha esaltato tanti singoli"

E’ anche tornato a parlare di Palladino : “Io sono uno di quelli che ha difeso la Fiorentina di Palladino, avevo capito che in tante negazioni c’era il modo di esaltare qualche giocatore che stava dando tanto. Kean su tutto: isolarlo dal resto del mondo è stato il modo per farlo sentire forte. Magari ha messo a disagio Gudmundsson, perche al Genoa l peso dell’attacco era tutto su di lui. Ma il modo di giocare di quella Fiorentina ha esaltato molto il tuo centravanti, mettendo nell’ombra molti degli altri interpreti. Ha infatti i giocatori piu lontanai da Kean, Gosens e Dodo su tutti che sulle fasce hanno fatto grandi cose. Questo ti ha portato a fare 65 punti, anche se ti ha portato a mancare di stile e a lasciarti tanti rimpianti: se battevamo le piccole anziché tutte le grandi probabilmente il pensiero generale era un altro”.

“Perdere Kean in questo momento non avrebbe logica”

Un pensiero anche per Moise Kean: “Mandare via kean starebbe nella logica del calciomercato e del mondo di oggi, non nella logica della storia del giocatore e della Fiorentina. Perdere il capocannoniere per il Golfo Persico sta nelle moda delle cose, non nella logica. Non è logico perderlo, come successo all’Atalanta con Retegui, ma moderno. Non perchè Kean è l’unica forza della Fiorentina, perchè la Fiorentina si sta costruendo bene, ma perche perderlo con la clausola è sicuramente piu facile che ritrovarlo”.

"La Fiorentina si è conquistata il tempo per fare le cose con calma"

Ha poi concluso: “Dopo tanto tempo percepisco finalmente un po’ di serenità in casa viola. La Fiorentina ha fatto delle operazioni ottime e veloci. Mancava un altro attaccante ed è arrivato subito Dzeko, che conosce molto bene la Serie A e che può dire anche la sua in campo internazionale. Poi sono stati presi un giocatore per reparto, Fazzini e Viti, due giocatori che sponsorizzo molto per doti tecniche e personalità. Adesso quello che resta lo può con calma, non avrà le spalle al muro e potrà prendersi un po’ piu di tempo. Il Napoli ha vinto il campionato con tre acquisti arrivati dopo la seconda di campionato: Lukaku, McTominay e Gilmour sono arrivati dopo il tonfo di Verona. Ora la Fiorentina si è guadagnata un po’ di tempo riuscendo a fermare i piu forti e a questi aggiungendo gli acquisti appena citati. Adesso quello che resta da fare lo può fare attendendo anche di capire quale sarà il futuro di quelli che devono lasciare Firenze a tutti i costi”.