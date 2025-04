Dopo la sosta per le Nazionali, la Fiorentina Femminile torna in campo per le ultime gare valide per la Poule Scudetto. Le ragazze viola dovranno affrontare il Milan, domani alle 15:00. Il tecnico Sebastian De La Fuente ha parlato così ai canali ufficiali del club: “L'unica nostra possibilità è la vittoria. Per continuare a rimanere in Europa possiamo solo vincere. Conosciamo bene il Milan, ci affrontiamo per la sesta volta in stagione ed è una squadra cresciuta, con meno da perdere. Vorrei vedere la solita Fiorentina, che ha battuto Juve e Inter, ma non sarà facile perché siamo stati senza alcune ragazze a lungo, fuori per infortunio, e adesso dal rientro dalle nazionali qualche altra giocatrice non è tornata al massimo. Ma lo sapevamo. Abbiamo un giorno e mezzo per prepararla, proveremo a continuare a coltivare il nostro sogno”.

Sulla Poule Scudetto: “Non ricordo situazioni così equilibrate, non si possono fare calcoli nel girone di ritorno. Siamo la squadra che ha fatto più punti, dietro di noi Milan e Roma, quindi quelle rimaste indietro nella prima fase di campionato. Pronostici? Molto complicati”.