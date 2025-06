Baroni inizia la sua avventura a Torino. E cerca già un centrocampista (ormai) ex Fiorentina

Adesso è ufficiale: Marco Baroni è il nuovo tecnico del Torino firmando un contratto biennale, fino al 2027 a 1,3 milioni a stagione e si è messo subito al lavoro. Il direttore sportivo Vagnati ha sul taccuino alcuni nomi che potrebbero rispondere alle esigenze del nuovo allenatore.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Torino sarebbe sulle tracce di un centrocampista ormai uscito dai piani della Fiorentina. Michael Folorunsho non verrà riscattato e cerca una sistemazione per il futuro. Baroni lo ha già allenato a Verona e i granata sembrano interessati. Occhi anche su un ex obiettivo viola, Cyril Ngonge.