La Fiorentina depenna un tecnico dalla sua lista: Baroni ha raggiunto l'accordo con il Torino. Presto l'ufficialità

Continua la ricerca di un allenatore in casa Fiorentina. Il nome principale sembra Stefano Pioli, ancora formalmente legato all'Al-Nassr ma desideroso di tornare in Italia. Tra i candidati principali degli ultimi giorni, in lista c'era anche Marco Baroni, che ha recentemente interrotto i rapporti con la Lazio. Ma non sarà lui il prossimo tecnico viola.

Come riportato da Sky Sport, Baroni ha raggiunto l'accordo totale con il Torino. Firmerà un contratto di due anni con i granata e sarà il sostituto di Paolo Vanoli. Firma attesa nelle prossime ore, forse addirittura in giornata.