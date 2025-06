Cercasi allenatore per la Fiorentina. Pioli resta la pista principale con tutti i problemi del caso, occhi anche su Vieira. Baroni e Farioli...

La Fiorentina è chiamata a sostituire il partente Raffaele Palladino, che ha rassegnato le proprie dimissioni e interrotto il rapporto con il club. A una settimana dal suo addio, la situazione non si è mossa particolarmente. Ma intanto la dirigenza si è appuntata alcuni nomi.

Cronache di Spogliatoio fa il punto. Stefano Pioli rimane la pista principale da seguire per la Fiorentina, che vorrebbe riportarlo in Italia offrendogli un contratto triennale. Rimane il fatto che ha ancora un anno di contratto con l'Al-Nassr e una situazione fiscale complicata; nonostante i problemi, resta il nome in cima alla lista. Come alternativa ci sarebbe anche Patrick Vieira, tecnico del Genoa seguito anche dall'Inter.

Meno probabili, invece, altre due opzioni. Marco Baroni ha ricevuto un approccio da parte del club viola, ma è vicinissimo a firmare per il Torino. Il sondaggio per Francesco Farioli, invece, sembra non andato a buon fine, vista la volontà del tecnico di continuare all'estero; possibili offerte dalla Premier League.