Pioli e un problema burocratico di svariati milioni. Bellinazzo: "Non credo che la Fiorentina voglia accollarsi ulteriori costi"

Sul possibile ritorno di Stefano Pioli alla Fiorentina pendono dei problemi burocratici con l'Al-Nassr, squadra a cui attualmente è legato il tecnico di Parma. Sul tema si è espresso a Radio Bruno Toscana Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore:

“La regola è di carattere generale - ha detto Bellinazzo - e impone a chi ha la residenza all'estero di vivere in quel territorio per più di sei mesi. A quel punto si acquisisce il diritto di pagare le tasse in quel paese. Se Pioli decidesse di trasferirsi prima, dovrebbe pagare le tasse in Italia anche su quanto percepito finora. Dal punto di vista economico questo fa una grande differenze, si parla di diversi milioni di euro e non credo che la Fiorentina abbia voglia di accollarsi ulteriori costi”.