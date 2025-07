VIDEO - La Fiorentina si assicura il figlio di Floro Flores. Ecco chi è il classe 2011

Un nuovo innesto per la Fiorentina arriva dalla Pasquale Foggia Academy. Armando Floro Flores è ufficialmente un giocatore viola. Un passaggio importante, un salto in avanti in una delle società più attente al settore giovanile in Italia, scrive La Giovane Italia su Instagram.

Colpo in prospettiva per la Fiorentina

Classe 2011, è uno di quei talenti che non passano inosservati fra i vivai più promettenti del panorama italiano. Lo scorso febbraio, in occasione dell’ultimo Trofeo Caroli Hotels, uno dei tornei giovanili più prestigiosi d’Italia, l’attaccante fu assoluto protagonista con la maglia della Pasquale Foggia Academy. Ah sì, se il cognome vi suona familiare è perché il giovane Armando è proprio il figlio di Antonio Floro Flores, ex bandiera dell'Udinese.

Il meglio di Floro Flores

Tunnel, dribbling e giocate da applausi: ecco tutto il meglio di Floro Flores nello scorso torneo (video de La Giovane Italia, via Instagram):

VIDEO