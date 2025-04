Domani sera l'Empoli affronterà in Coppa Italia il Bologna, in una semifinale di ritorno dall'esito piuttosto scontato visto il 3-0 dell'andata in favore della squadra di Italiano. Il tecnico azzurro Roberto D'Aversa ha fatto il punto sulle condizioni della squadra, che domenica giocherà al Franchi contro la Fiorentina: “Contro il Venezia siamo stati bravi a non mollare e siamo usciti con un risultato positivo, ma da inizio campionato conviviamo con un certo rammarico”.

“In Serie A gli errori si pagano caro”

“Spesso - continua D'Aversa - siamo a rimproverarci alcuni errori che in Serie A paghi a caro prezzo. Abbiamo una squadra giovane, bisogna guardare avanti in maniera positiva e pensare che il destino dopotutto è ancora nelle nostre mani. Comunque alcuni calciatori domani non verranno convocati per rimanere ad allenarsi e seguire un programma individuale”.