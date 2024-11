Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato un'intervista a La Nazione, dalla quale traspare la sua soddisfazione per questo avvio positivo di stagione della squadra: “Sono molto legato a Firenze e ai fiorentini, ormai è cinque anni che sono qua e mi sento uno di voi. I tifosi mi hanno sempre fatto sentire la loro vicinanza. Mi manca moltissimo, quando sono a New York tutto quello che riguarda la Fiorentina. Ma ho un'attività anche in America, la mia famiglia ed è giusto che stia pure qui Sono, però, informato su tutto e seguo tutto. lo mi fido dei miei collaboratori i loro valori sono i miei e sono convinto che porteranno sempre avanti le mie idee”.

“Qualcosa di speciale”

Poi aggiunge: “L'obiettivo è quello di fare meglio dell'anno passato. Sono molto contento della classifica è uno dei momenti più belli. Ma dobbiamo continuare su questa strada senza accontentarci. Al momento non abbiamo fatto nulla. Con i nostri tifosi sempre cosi vicini e così fantastici nonostante ci sia uno stadio dimezzato dal cantiere, vogliamo provare a fare qualcosa di speciale tutti insieme e un passo alla volta”.

“Pronto ad investire”

E sul mercato invernale fa sapere: “Se l'operazione è buona sono pronto a intervenire. Se dobbiamo fare uno sforzo lo faremo. Ma andiamo avanti un giorno alla volta. Siamo li e vogliamo rimanerci e vorrei regalare a Firenze qualcosa che (tutti o i tifosi viola ndr) si ricorderanno per sempre…Siamo stati criticati per le scelte fatte nelle cessioni, ma quei soldi sono stati reinvestiti e anche con quei soldi sono arrivati undici nuovi giocatori. E' stato fatto un ottimo lavoro, non siamo lì per caso e spero chiaramente che duri".