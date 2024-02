Partita di una bruttezza inaudita. Uno spot contro il calcio che a Empoli ha mostrato il suo lato da sbadiglio. Poveri tifosi viola, in quattromila per uno spettacolo indecente.

Senza capo né coda

Fiorentina con un gioco senza né capo né coda, capace di trasformare un calcio d’angolo in proprio favore in una travolgente azione in contropiede dell’Empoli, stroncata con un fallo da rigore. Il punto in classifica per consolidare un posto nella mediocrità.

Voti e giudizi

Faraoni – 4,5 – Dalla sua parte il “nemico” sbuca pericolosamente un paio di volte. Superato da Cancellieri lo stende in area.

Beltran – 6,5 – Si avvita su se stesso è infilza Caprile con un rasotettra malandrino.

Sottil – 4,5 – Affronta l’avversario e decide che non ci sono mai le condizioni per saltarlo.

Italiano – 5 – Niente gioco, niente vittoria, solito gol (in questo caso rigore) preso in contropiede mentre la squadra è in possesso palla e in vantaggio. Praticamente nella Fiorentina non funziona più nulla. Non è solo colpa sua, ma certamente non lo si può assolvere.

