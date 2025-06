De Zerbi prova a mettere i bastoni tra le ruote alla Fiorentina: il Marsiglia presenta la prima offerta ufficiale per Traoré

Hamed Junior Traoré è in uscita dal Bornemouth, col club inglese che chiede 16 milioni di euro (senza bonus) per liberare il calciatore. Tante le pretendenti in Italia, qualcuna in Inghilterra e una preponderante in Francia, ossia il Marsiglia di De Zerbi.

E secondo il portale MassiliaZone, che si occupa proprio del club francese, ci sarebbero già stati i primi, concreti passi avanti da parte del club di De Zerbi verso il giocatore: presentata una prima offerta da 12 milioni + bonus, con la palla che ora passa al Bornemouth. La Fiorentina dovrà quindi decidere in fretta se sia l'ivoriano l'obiettivo principale a centrocampo.