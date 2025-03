La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa lancia Balbo dal primo minuto, c'è Leonardelli tra i pali

Da poco diramate le formazioni di Fiorentina-Cesena, sfida del campionato Primavera 1 valida per la 31esima giornata. Galloppa sceglie Leonardelli in porta e lancia Balbo dal primo minuto. Da segnalare la presenza di Caprini, ormai stabilmente in Primavera per dar man forte alla formazione gigliata.

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Kouadio, Elia, Scuderi; Harder, Keita; Caprini, Rubino, Balbo; Braschi