La Nazione: Sono i finiti i capitani!

Sul QS de La Nazione, titolo in prima pagina: “Domani la Juve, poi il mercato: viola all'attacco”. A pagina 4 in taglio alto: “Folorunsho, l’operazione è giusta. Frendrup: 20 milioni sono tanti", di spalla: “Juve, Napoli e affari. Ecco i sette giorni che decidono il futuro” e in taglio basso: “Oggi un maxi raduno. I tifosi spingono i viola”. A pagina 5: “Biraghi e Martinez Quarta. Il saluto dei capitani”, di spalla: “Kean non perdona: ‘Deluso dalla Juve’”.