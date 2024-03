Bonaventura, ma soprattutto Biraghi, sorridono: la Uefa pensa di ampliare le rose delle Nazionali per l'Europeo

La Uefa prenderà in considerazione la richiesta di alcuni commissari tecnici di ampliare da 23 a 26 le rose delle nazionali che parteciperanno agli Europei in Germania.

La possibile novità di Euro 2024

E questo avverrà in tempi brevi, con un vento previsto per l'8 aprile, sottolineando che "qualsiasi idea in tal senso verrà poi considerata e valutata", riporta l'ANSA.. L'ultima edizione del torneo, che doveva disputarsi nel 2020 e venne rinviato di un anno a causa del Covid, aveva visto un ampliamento delle rose proprio nel tentativo sopperire ad eventuali defezioni a causa dei possibili contagi.

Chances in più per il capitano viola?

Una possibilità questa che potrebbe andare verosimilmente a vantaggio anche dei calciatori della Fiorentina nel giro della Nazionale maggiore. Uno su tutti, Jack Bonaventura, che comunque dovrebbe andare in Germania a prescindere dalla larghezza massima della rosa; mentre in questo modo, avrebbe più chances Cristiano Biraghi, uscito di recente dal giro della squadra di Luciano Spalletti. Il capitano della Fiorentina sarebbe una valida riserva sulla fascia sinistra, utilizzabile sia come terzino basso che come esterno a tutta fascia.