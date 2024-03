Quale futuro per Carboni? Dopo il tentativo della Fiorentina a gennaio, adesso si apre un nuovo scenario

La Fiorentina, con l'allora dg Barone, lo aveva richiesto con forte interesse al Monza, con una specie di blitz anche del suo procuratore nella sede dell'Inter. Adesso, invece, Valentin Carboni potrebbe rientrare al centro dei progetti del futuro del club di Milano.

Le mosse dell'Inter

Lo riporta il sito gazzetta.it, che spiega come il ragazzo argentino tornerà a Milano dopo aver terminato il prestito a Monza dove ha fatto vedere ottimi propositi. Il giovane talento sudamericano svolgerà il ritiro con la truppa di Simone Inzaghi e a quel punto il club meneghino valuterà il da farsi.

Il futuro di Carboni

E' possibile che la società di Zhang apra ad un ulteriore prestito, non certo al Monza, bensì a un club di fascia più alta, per crescere ancora. Un’eventuale cessione, tuttavia, dovrebbe includere la possibilità di una recompra, come fatto col Bologna per Fabbian.