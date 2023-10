"Prima la Fiorentina e poi la Roma. Ranieri ci proverà, ma il vero campionato del Cagliari comincerà dopo la prossima sosta"

Sul Corriere dello Sport-Stadio il corrispondente del Cagliari Giuseppe Amisani ha commentato le due difficili gare che aspettano la squadra sarda prima della sosta. Queste le sue parole anche sul match del Franchi contro la Fiorentina di domani: "Utilizzando i numeri della passata stagione in serie A, Ranieri ha cercato di tranquillizzare la piazza che, per la verità, ha tributato un lungo applauso alla squadra nonostante la sconfitta, mercoledì sera alla Unipol Domus. Prima della prossima sosta servirà un ultimo sforzo. Prima in casa della Fiorentina e poi sul rettangolo di casa contro la Roma. Dopo di che ci saranno a disposizione due settimane di lavoro, prima della trasferta di Salerno, per cercare di rimettere tutte le situazioni al loro posto.

Ci proverà, Claudio Ranieri, anche a Firenze, pur sapendo che non sarà facile. Così come in casa contro la Roma nel turno successivo. Ma il vero campionato dei rossoblù, considerato il calendario iniziale non troppo favorevole, inizierà dopo la sosta in casa della Salernitana. Sfida dalla quale dovranno arrivare punti, pesanti, per la corsa salvezza"