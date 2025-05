La curiosa statistica che riguarda due allenatori seguiti da vicino dalla Fiorentina: se approdassero entrambi in Serie A...

Tanti i nomi che circolano attorno al posto lasciato vacante da Palladino, e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la decisione su chi prenderà il suo posto. Tra i molti candidati, due nomi accostati a più squadre di Serie A (tra le quali anche la Fiorentina) potrebbero riapprodare in Italia e dare vita a una curiosa statistica.

Infatti, qualora Sarri e Pioli tornassero nel nostro campionato, andrebbero ad unirsi ad un élite di tecnici che conta anche Conte, Allegri (nuovo allenatore del Milan), Spalletti e Inzaghi: tutti e 6 gli allenatori che hanno vinto lo scudetto dal 2011-12 in poi sarebbero presenti in Serie A, eccezion fatta per Spalletti che comunque è rimasto nell'orbita del calcio italiano, essendo il CT della Nazionale.