Riecco Gudmundsson: l'islandese regolarmente in gruppo in vista dello Jagiellonia. Le ultime dal Viola Park

Si sta svolgendo in questo momento l'allenamento di rifinitura della Fiorentina in vista della gara di domani contro lo Jagiellonia, ritorno dei playoff di Conference League. Durante i quindici minuti aperti ai giornalisti abbiamo potuto certificare la presenza regolare in gruppo di Gudmundsson, che dunque si può considerare recuperato. Vedremo se Vanoli sfrutterà la partita di domani per ridargli qualche minuto. Come una settimana fa, anche stavolta ci sono diversi primavera aggregati alla prima squadra. Tra loro Bonanno, Sadotti e Balbo.