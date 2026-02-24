In casa Lazio c'è un nuovo punto di riferimento per il centrocampo di Maurizio Sarri che in casa Fiorentina si ricordano tutti molto bene: Danilo Cataldi.

L'esilio a Firenze

Un anno fa il giocatore romano era praticamente esiliato alla Fiorentina, ceduto dalla Lazio come ultima pedina della rosa dell'allora allenatore Baroni. Come scrive Il Messaggero, è stato proprio l'ex allenatore biancoceleste ad avallare la cessione in prestito del ragazzo dopo un precampionato in ombra.

Il ritorno a Roma

Poi la buonissima stagione a Firenze, ma il mancato riscatto dei viola a 4 milioni di euro. Un mancato riscatto frutto anche della volontà di Cataldi di tornare nella Capitale, quando questa estate intanto era tornato Maurizio Sarri. Oggi Cataldi ha ripreso le chiavi della mediana, dimostrando quanto la sua visione di gioco sia fondamentale per gli equilibri della squadra romana.