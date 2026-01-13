Brovarone: “Brescianini può tornare in Nazionale, Baldanzi non lo prenderei mai. Situazione di Fortini andava definita prima, ora..."

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha toccato varie tematiche nella sua analisi a Toscana TV dopo il pareggio tra Fiorentina e Milan, concentrandosi anche su alcuni singoli della rosa gigliata.

“C’è rammarico perché tra Lazio e Milan potevano essere 4 punti in più, allo stesso tempo però bisogna fare delle riflessioni sui primi tempi delle due partite, perché la Fiorentina avrebbe potuto subire tantissimi gol. C’è da riflettere sulla difesa, gli avversari entrano dentro in maniera impressionante. Col centrocampo che schierava il Milan, però, bisognava vincere. I miglioramenti comunque non sono casuali, da quando un dirigente dello spessore di Paratici opera all’interno della Fiorentina. Non aver mai messo in discussione Vanoli ha dato forza all’allenatore viola. Kean? Lasciamolo in pace, non sta determinando, anche con la Lazio il suo ingresso è stato molto negativo. È una figura un po’ naïf, e ultimamente ha ancora di più gli occhi addosso. Gudmundsson è cresciuto, sta bene, ora è veramente acceso. In campo però non riesce permette quasi mai di determinare, è bello a vedersi, ma deve riuscire a farlo”.

‘Brescianini può tornare in Nazionale, Solomon…’

“Intanto sono arrivati due calciatori indovinatissimi, centratissimi, come Solomon e Brescianini. Solomon è forte, brevilineo, rapido, ha piedi buoni. L’ex Atalanta non è che abbia un timbro particolarmente diverso dai calciatori nella rosa viola, ma ha delle caratteristiche giuste, e ha fame. Gli è mancata continuità e ora ha voglia di rivalsa e di farsi vedere, anche per la Nazionale, nella quale può rientrare tranquillamente. È molto bravo tatticamente, è fisico, si inserisce. Un acquisto indovinato, avevamo bisogno di una mezzala così, che si facesse sentire e attaccasse l’area di rigore”.

‘Fiorentina in cerca di esterno mancino e difensore centrale’

“La Fiorentina cerca un esterno d’attacco di piede sinistro, ma Baldanzi non lo prenderei mai. Boga? È completamente sparito da 3 anni. Credo che arriveranno calciatori i cui nomi non sono mai usciti, grazie a Paratici, che ha una marea di scout al lavoro. A Fortini la Fiorentina ha sicuramente proposto il rinnovo, la Roma è molto legata all’agente del calciatore e sicuramente avrà costruito una trattativa, ma credo che a quel punto andrebbe a prenderlo a zero. Siamo molto in ritardo su questo fronte, era una situazione da definire prima, a luglio-agosto scorsi, anche se non facile”.