Stella Rossa-Fiorentina con copertura televisiva? O ci pensano i club oppure...

Risolto in maniera positiva il dubbio della partenza per la Serbia da parte della Fiorentina, resta ancora un altro dubbio relativamente all'amichevole di questa sera che verrà giocata dai viola contro la Stella Rossa: sarà possibile vedere questo match?

Al momento la risposta non può che essere negativa. Se qualcosa si sbloccherà, fanno sapere dalla Fiorentina, potrebbe avvenire attraverso il sito ufficiale della stessa società o in base alle scelte fatte in extremis dal club di Belgrado che potrebbe attivarsi tramite i propri canali.

Quel che è certo è che il fischio di inizio è previsto per le 20 e che ci sarà la diretta testuale del match su Fiorentinanews.com.