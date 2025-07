Ponteggi, curva e Torre di Maratona: Ecco come procede il cantiere del Franchi. Gli obiettivi a breve e per il centenario

Come procede il cantiere dello Stadio Artemio Franchi adesso che non c'è più la ‘convivenza’ con le partite della Fiorentina? Di questo argomento se ne occupa stamani il Corriere Fiorentino, dove leggiamo che in queste settimane stanno prendendo forma i setti della nuova curva Fiesole che sorreggeranno le gradinate, interventi in corso su parterre (lato Fiesole) di Maratona e Tribuna.

Obiettivi a breve

Durante questa estate si sta restaurando la torre di Maratona e la pensilina del Nervi con turni anche di notte. L’obiettivo per il prossimo campionato è terminare in tempo utile i restauri di torre di Maratona e pensilina e mantenere così mantenere la capienza del 2024-25 (24.786 posti lordi).

E per il centenario…

Per l’anno del centenario invece ci sarà a disposizione per il pubblico la nuova curva Fiesole (dotata di tutti i servizi), che sarà coperta assieme alle adiacenti parti di Maratona (riprofilata con sedute più spaziose) e Tribuna laterale. Il Franchi avrà una capienza di circa 35 mila posti e successivamente si inizierà a costruire la nuova Ferrovia e le sedute disponibili torneranno a scendere per consentire la coabitazione di lavori e pubblico.