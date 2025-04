Abodi: "Altri due cantieri oltre a Firenze aperti entro breve. Si comincia a vedere una progettualità per gli stadi italiani"

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, intervenuto su Radio TV Serie A, ha toccato il tema del rifacimento degli stadi in Italia, che passa anche da quanto sta accadendo a Firenze con il Franchi.

Europei 2032

“C'è un'esigenza che è quella del 2032 (anno in cui ci saranno gli Europei in Italia e Turchia ndr), che è anticipata al 2026 per la definizione dei cinque stadi italiani che ospiteranno l'evento. Il tempo non è molto, ma ognuno deve dimostrare di volere veramente procedere e si andrà oltre le cinque città che saranno indicate, per il semplice motivo che c'è bisogno di un miglioramento del capitale infrastrutturale”.

Due cantieri oltre a Firenze

E poi: “Sono convinto che attraverso il commissario, la volontà dei club e delle amministrazioni locali che in alcuni casi si sono mosse sfruttando le potenzialità finanziarie attuali, potremo aprire a cavallo della fine di quest'anno e del prossimo altri due cantieri oltre a quello di Firenze. Bologna e Cagliari sono due progetti pronti, così come Empoli e Parma. Cominciamo ad allargare la nostra visione oltre a Torino, Udine e Bergamo”.