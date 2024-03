Pioli: "In bocca al lupo a Joe Barone, mi auguro che possa rimettersi il prima possibile"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli, ex allenatore della Fiorentina, dopo la vittoria ottenuta contro il Verona ha voluto inviare una sua dedica personale al dg viola Joe Barone, che ha accusato un grave malore in queste ore ed è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale San Raffaele di Milano.

La dedica di Pioli

Pioli si espresso così in diretta televisiva nel dopogara sulle condizioni critiche di Joe Barone: “Ci tengo a fare un grosso in bocca al lupo a Joe Barone, augurandomi che possa rimettersi il prima possibile".