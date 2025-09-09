Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato a Lady Radio, intervenendo su vari temi di casa Fiorentina.

Sulla coppia in attacco

“Quando ho visto Retegui con Kean non ero convinto. Così come quando ho visto Piccoli con Kean. Invece in Nazionale hanno fatto bene, è stata la cosa più bella di Israele-Italia. Il fattore C serve sempre, soprattutto se sei un allenatore”.

La Fiorentina a Torino

“Il tentativo è quello di far coesistere le due punte anche alla Fiorentina. Retegui non è Piccoli. L'ex Cagliari è arrivato come possibile alternativa di Kean. La Fiorentina a Torino ha giocato a lanci lunghi sulle due punte senza costruzione. Bisognerà arrivare allo sviluppo del gioco che vuole fare Pioli, capendo anche quello che vuole fare con Nicolussi Caviglia”.