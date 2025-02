Il Monza non ci sta a dare un altro giocatore alla Fiorentina. NO alla partenza di Dany Mota

C'è molta, molta confusione attorno al mercato dell'ultim'ora della Fiorentina. Perché se il club vorrebbe liberarsi anche di Sottil, che piace al Milan, il Monza potrebbe far affondare l'affare.

Il Monza dice NO

La società di Galliani, infatti, ha chiuso le porte per Dany Mota Carvalho, il profilo individuato da Pradè per sostituire il possibile partente in attacco.

“Per ora, porte chiuse”

Lo afferma Sky Sport, che prosegue così: “per ora, il club brianzolo resiste e non apre alla sua cessione”. Insomma, saranno ore caldissime sia in entrata che in uscita da qui alla mezzanotte.