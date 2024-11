Oltre a Palladino, in conferenza stampa ha parlato anche Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina:

"Siamo lassù in classifica e vogliamo lavorare duramente come abbiamo fatto oggi per restarci. Ci è mancata un po' di qualità ma vincere questo tipo di partite vuol dire che avere qualcosa in più. Sono vittorie da grande squadra.

Sappiamo di poter giocare alla pari con tutte, però va dimostrato in campo e non è facile. Questo campionato è molto equilibrato, abbiamo le individualità per giocarcela al massimo contro tutti.

Rivalsa verso la Roma? Non provo un sentimento di rivincita nei confronti della mia ex squadra, io gioco per me stesso e voglio diventare sempre più forte, penso solo a me e davvero non penso a chi ha preso la decisione di mandarmi via.

Tante partite senza gol subiti? Se conoscessi il segreto per non prendere mai gol non ve lo direi (ride ndr) e magari saremmo primi anche senza giocare le partite. Poi se posso dirlo ci vuole anche un po’ di culo (ride ndr). Però secondo me parte tutto dall’atteggiamento, perché la fortuna te la crei, ne sono pienamente convinto".