Non sarà Gonzalez il colpo del mercato italiano, ma nemmeno di quello della stessa Juventus. Koopmeiners pronto a firmare con i bianconeri

Dopo ad aver chiuso la trattativa con Gonzalez e anche con Francisco Conceicao, la Juventus vuole accogliere un altro giocatore.

La Juve non si ferma a Gonzalez

Secondo TuttoMercatoWeb.com, tra domani e lunedì dovrebbe arrivare la fumata bianca per Teun Koopmeiners. Non sono ancora pubbliche le cifre dell'operazione, ma probabilmente si avvicinano ai 60 milioni di euro richiesti dall'Atalanta.

I regali di Giuntoli a Motta

Insomma, Gonzalez non sarà il colpo dell'estate del mercato italiano, ma nemmeno della stessa Juventus, che sta piazzando il vero colpo da novanta. L'Atalanta incasserà e Thiago Motta potrà contare su un attacco composto da Koopmeiners, Gonzalez e Vlahovic. A questo punto, viene da pensare “menomale che vendono Chiesa…”.