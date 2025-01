La Juventus guarda in casa Fiorentina per gennaio: un nome incredibile finisce nella lista degli obiettivi di Giuntoli

La Juventus è al centro del mercato invernale: dopo l'acquisto ufficiale di Alberto Costa e l'imminente arrivo di Kolo Muani, si parla anche di mercato in uscita, e negli ultimi giorni il City ha bussato alla porta di Thiago Motta chiedendo Cambiaso, che potrebbe partire per circa 65 milioni. Nella lista per il suo eventuale sostituto, spicca un nome a sorpresa tra le fila della Fiorentina.

Infatti, come riporta Tuttosport, la Juventus starebbe pensando ad un'alternativa low cost sulla fascia sinistra, per poi andare a rinforzare la posizione solo nel mercato estivo. Uno dei “tappabuchi” pensato da Giuntoli è proprio Cristiano Biraghi, in rottura totale con la società viola, che sta cercando di trovargli una sistemazione a gennaio: si era fatto avanti anche il Bologna di Italiano, chiedendo informazioni, ma la trattativa è ancora in fase di stallo. Che sia proprio la Juventus la destinazione dell'ex capitano della Fiorentina?