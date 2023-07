Quella di oggi è stata la giornata di Fabiano Parisi, diventato ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Il terzino sinistro arriva a titolo definitivo dall'Empoli e non vede l'ora di cominciare la sua avventura in maglia viola, come scritto da lui stesso sui social. Parallelamente all'ufficialità di Parisi è arrivata anche quella del rinnovo di capitan Cristiano Biraghi, che si è legato alla Fiorentina fino al 2025 con prolungamento automatico per un ulteriore anno a determinate condizioni.

Messo a punto il primo acquisto, la Fiorentina continua a lavorare per rinforzare gli altri reparti. A centrocampo quello di Arthur sembra un nome molto concreto, soprattutto perché Italiano vorrebbe al posto di Amrabat un regista abile nella gestione del pallone. Il brasiliano ha aperto all'ipotesi di un trasferimento a Firenze, ma per intavolare una trattativa potrebbe essere necessario che la Juventus accetti di pagare una parte dell'ingaggio.

Altro nome caldo per il centrocampo è quello di Nico Dominguez, giocatore che da tempo piace alla Fiorentina. Il Bologna gli ha proposto il rinnovo, ma l'argentino ha preso tempo perché vorrebbe provare una nuova esperienza. La sua volontà sarebbe quella di rimanere in Italia, tant'è che è stata prontamente rispedita al mittente l'offerta del Fenerbahce. Pradè e Barone restano vigili su Dominguez, pur consapevoli che potrebbe essere necessario affrontare la concorrenza del Milan.

Infine il capitolo uscite: è arrivata oggi l'ufficialità del passaggio di Bianco alla Reggiana, in Serie B. Per lui si tratta di un prestito secco, perché la Fiorentina vuole avere la garanzia di riaccoglierlo all'inizio della stagione 2024/2025. Molto probabili, sebbene in questo caso a titolo definitivo, anche le partenze di Terzic e Igor. Per il primo il Bologna ha pronta un'offerta, per il secondo invece si prospetta un duello tra Fulham e Brighton.